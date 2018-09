Família do ex-BBB Kaysar chega ao Brasil

A família do vice-campeão do Big Brother Brasil 18 Kaysar Dadour chegou ao Brasil neste sábado, vindo de Alepo, na Síria. No Instagram, a irmã do ex-BBB, Celine Dadour, publicou uma foto posando ao lado dos pais no Aeroporto Internacional de Guarulhos, em São Paulo.

Minha família já tá no brasiiiiiiilllll👊🙏❤️❤️🇧🇷🇧🇷🇧🇷 — Kaysar Dadour (@KaysarDadour) September 22, 2018

A família de Kaysar agora se encaminha para Curitiba, onde o sírio alugou um apartamento para eles morarem. Ao longo do dia, o ex-BBB mostrou em seu perfil no Instagram os últimos preparativos para receber os familiares, colocando as cortinas e fazendo compras em um supermercado.

Enquanto participava do reality da Globo, Kaysar falou várias vezes sobre seu desejo de trazer a família para o Brasil. O sírio deixou a cidade natal por causa da guerra civil no país e, há quatro anos, passou a morar com um primo em Curitiba.

Kaysar ficou em segundo lugar no BBB, perdendo para Gleici Damasceno. Como prêmio, ele recebeu 150.000 reais e dois carros.