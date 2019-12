Família de Gugu Liberato planeja campanha de doação de órgãos

Os familiares do apresentador Gugu Liberato – morto no dia 22 de novembro em razão de uma queda do forro de sua casa, em Orlando – estão planejando uma campanha para incentivar a doação de órgãos no Brasil. A informação é da assessoria do apresentador.

De acordo com o comunicado, a família se reuniu nesta segunda-feira 9 para conversar sobre o projeto, que visa dar apoio à causa – Gugu teve seus órgãos doados. A ideia nasceu ainda em Orlando, quando os familiares optaram pela doação depois que a morte cerebral do apresentador foi constatada. Segundo os médicos, os órgãos doados pelo apresentador beneficiaram até 50 pacientes.

“Após saberem que o ato de doar os órgãos fez com que o assunto ganhasse um espaço nunca visto nos meios de comunicação e aumentou o número de telefonemas e doações de órgãos para a Central Nacional de Transplantes, mãe e irmãos de Gugu estudam agora uma ação associada à Associação Brasileira de Transplantes de Órgãos e/ou Ministério da Saúde para esclarecer a população sobre o tema, alavancar essa discussão e, consequentemente, aumentar o numero de doadores”, diz a nota.

Não há mais detalhes sobre a campanha até o momento. A família acompanhará o assunto pessoalmente, ou por meio de terceiros designados por eles futuramente.