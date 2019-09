A cantora Pabllo Vittar não foi escalada para esta edição do Rock in Rio, mas foi atração do camarote de um dos patrocinadores do evento. Defensora dos direitos da mulher e do público LGBTQI+, Pabllo criticou a falta de artistas mulheres no palco principal. São 22 nomes masculinos e seis femininos. “Faltou mulher. Queria um Rock in Rio mais feminist”, reclamou a drag.

A defesa de um Rock in Rio mais feminino foi tanta que ela elogiou até mesmo a presença da funkeira Anitta, que cantará no Palco Mundo no próximo sábado, 5 (ano passado, as duas tiveram uma discussão pública em torno do pagamento dos custos de um clipe protagonizado por ambas). “Acho muito boa que ela participe”, disse a VEJA.

Pabllo, que fez uma participação especial no show de Fergie, no Rock in Rio de 2017, disse ter esperanças de um dia cantar no evento: “Não dá mais para falar sobre música e entretenimento sem o nicho LGBTQI+. Já participei uma vez. No próximo, quem sabe?”, concluiu.