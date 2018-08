Fabiula Nascimento sobre futuro de Cacau: ‘Torcendo para ficar sozinha’

A atriz Fabiula Nascimento já tem a torcida definida sobre o futuro da personagem Cacau na novela Segundo Sol. Envolvida em um triângulo amoroso entre Roberval (Fabricio Boliveira) e Edgar (Caco Ciocler), a atriz defende: “A Cacau é totalmente perdida. Acho que ela está se enganando nesses amores. Um é idealizado e o outro já foi. Hoje, estou torcendo para ela ficar sozinha ou para ela se apaixonar por uma outra pessoa”.

Antes de ter sido deixada no altar por Roberval na última semana, por conta do seu caso com Edgar, Cacau foi chamada de interesseira pelo público. Fabiula defende a personagem: “As pessoas falam que ela está atrás do dinheiro do cara. Imagina! Ela tem a vida dela! Ela nunca quis nada”.

Durante as gravações de Segundo Sol, Fabiula ainda tem a chance de encontrar o namorado nos estúdios da Globo. A curitibana está em um relacionamento com Emílio Dantas (o Beto Falcão) há cerca de dois anos. “Emílio é um artista incrível, generoso, parceiro, na vida e na arte. É um prazer estar com ele”, se declara.

A atriz ainda está dividindo o tempo nos estúdios da Globo com a divulgação do filme O Nome da Morte, que estreou na última quinta-feira. Fabiula interpreta Maria, a esposa do protagonista Julio, vivido por Marco Pigossi, um pistoleiro que já confessou ter matado mais de 492 pessoas e foi preso uma única vez.