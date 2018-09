Faaca Boteco e Parrilla vence como bar revelação de Recife

O nome desta casa, inaugurada em setembro de 2017, não deixa dúvida sobre a sua especialidade: saem da parrilla instalada na varanda, à vista dos clientes, as estrelas do lugar, as carnes nobres, e também boa parte dos petiscos. As referências ao tema aparecem ainda na decoração do ambiente, que conta com pé-direito alto e paredes cobertas por desenhos explicativos sobre os tipos de corte. Em uma das laterais do espaço, refrigeradores enfileirados exibem as peças disponíveis no dia, todas provenientes de gado da raça angus — a oferta é sazonal, mas não costumam faltar itens como bife de chorizo, picanha, assado de tira e o baby beef, que é retirado do miolo da alcatra e ostenta uma camada de gordura. Não é raro encontrar o short rib, um corte dianteiro e com alto grau de marmoreio, cujo peso costuma variar de 500 a 900 gramas (com 650 gramas, custa R$ 68,00). A Depois de passar pelo calor da brasa, ele chega à mesa assado e suculento, com molho chimichurri e farofa. Também são feitos na churrasqueira a linguiça suína, que se une a pão francês e chimichurri para compor o choripan (R$ 13,90), as empanadas de queijo, carne e camarão (R$ 9,00 cada uma) e um item que faz forte concorrência aos cortes nobres: o hambúrguer. A versão mais simples do sanduíche, com pão, 200 gramas de carne, queijo e maionese da casa, custa R$ 20,00. Pagam-se mais R$ 10,00 para acrescentar um segundo disco ou R$ 3,00 para incrementar a pedida com bacon, por exemplo. No menu, há ainda uma seção dedicada aos clássicos de boteco, da qual constam empada de queijo do reino (R$ 6,90), coraçãozinho de frango (R$ 18,90, vinte unidades) e uma porção de batata frita turbinada com cheddar e bacon (R$ 19,90). Para completar o programa, a lista de bebidas passeia por chope Devassa (R$ 6,90), cervejas long neck (R$ 7,90 a Heineken) e de 600 mililitros (R$ 28,00 a Baden Baden Witbier), destilados e caipifrutas, como a que leva morango e kiwi (R$ 14,80). Quer garantir a refeição ou o churrasco do dia seguinte? As peças de carne acomodadas nos refrigeradores também podem ser levadas para casa — é só escolher e pedir para embrulhar. Nesse caso, o valor do corte tem desconto de 30%. Rua Sebastião Alves, 273, Parnamirim, ☎ 3039-2028 (150 lugares). 17h/0h (qui. até 1h; sex. 12h/2h; sáb. 11h/2h; dom. 11h/22h; fecha seg.). Aberto em 2017.

