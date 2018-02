Se desistir da carreira política, Túlio Gadêlha tem talento para ser vendedor. O namorado de Fátima Bernardes ganhou o holofote por vender cerveja na rua com o irmão, durante um bloco de rua de Carnaval em Recife.

Exonerado do cargo de ex-presidente do Iterpe (Instituto de Terras e Reforma Agrária do Estado de Pernambuco), Gadêlha parece confortável com as câmeras de celular ao redor, enquanto propõe três cervejas a 15 reais. Confira os vídeos abaixo: