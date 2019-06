Ex-baterista do Guns N’ Roses Steven Adler é internado após se esfaquear

O ex-baterista do Guns N’ Roses Steven Adler foi hospitalizado depois de se esfaquear, segundo o site TMZ. Segundo fontes na polícia ouvidas pela publicação, uma chamada para o número de emergência foi feita na noite de quinta-feira 27 para informar que uma pessoa tinha se esfaqueado na casa do músico, em Los Angeles.

Quando policiais e paramédicos chegaram ao local, descobriram que era o baterista, que estava com um corte na região do estômago. De acordo com o TMZ, Adler foi levado a um hospital da cidade com ferimentos que não apresentam risco à vida do roqueiro. Não há suspeita de envolvimento de nenhuma outra pessoa no incidente.

Adler foi o segundo baterista do Guns N’ Roses, entrando para a banda em 1985 e lá ficando por cinco anos, até ser demitido, em 1990, por causa de seu severo vício em drogas. Ele foi substituído por Matt Sorum. O atual baterista da banda é Frank Ferrer.