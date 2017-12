Evaristo Costa insinua volta ao telejornalismo em foto misteriosa

O jornalista Evaristo Costa gosta de causar um burburinho nas redes sociais. Nesta quinta-feira, ele publicou uma selfie no Instagram que deixou seus seguidores bastante confusos. Depois de encerrar seu contrato com a Globo, tirar um ano sabático e virar garoto-propaganda, ele aparece em um cenário indefinido de telejornal. “Plantão de Natal. De volta para a bancada”, escreveu, sem dar detalhes.

Chama a atenção seu visual. Distante do tipo mochileiro barbudo que ele adotou durante viagens pela Europa, Evaristo está de rosto liso e trajado com terno e gravata, lembrando dos tempos em que dividia a apresentação do Jornal Hoje com Sandra Annenberg.

A pegadinha funcionou e logo os fãs começaram a especular. Alguns apostavam na volta dele à Globo. Outros arriscavam outras emissoras. Podia ser foto antiga também. Ou apenas uma ação promocional que simularia um telejornal. “Aquela caneca é do Stranger Things?”, perguntou alguém, creditando a foto a uma publicidade da Netflix, que já utilizou figuras nacionais para promover o seriado de terror oitentista. “Irmão mais novo”, chutou outro, apontando para a aparência mais jovial do jornalista. “Evaristo do Paraguai”, denunciou um terceiro, incrédulo.

Sem colocar a localização ou responder aos comentários, Evaristo alimenta a curiosidade dos internautas. Até o momento a foto já ganhou cerca de 268 mil curtidas.