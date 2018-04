Evaristo Costa faz visita a emissora: ‘Mãe, tô na Globo’

O bom filho à casa torna? Bom, nesse caso, não é exatamente isso. Em passagem pelo Brasil, Evaristo Costa, que se mudou para a Inglaterra para acompanhar as filhas e a mulher, que faz mestrado em Cambridge, aproveitou para fazer uma visitinha à Globo.

Foi da bancada de um telejornal da emissora, o Jornal Hoje, que Evaristo saltou para o estrelato nas redes sociais, onde continua reinando, com 1,89 milhão de seguidores só no Twitter, e de onde lança tentáculos para fechar contratos de publicidade, com os recém-firmados com a Netflix e o Ponto Frio.

O jornalista aproveitou a visitinha também para fazer piada. “Mãe, tô na Globo”, escreveu na legenda da foto que fez ao lado da logomarca da emissora. “Ou melhor, tava”, arrematou, com uma série de emojis que gargalham.

No Jornal Hoje, Evaristo Costa cedeu seu lugar ao lado de Sandra Annemberg para Dony De Nucci, egresso da Globo News.