Estreia de Datena nas tardes de domingo engorda audiência da Band

A estreia de José Luiz Datena nas tardes de domingo da Band aumentou em 40% a audiência do canal, comparado ao final de semana anterior. O apresentador deixou o “mundo-cão” de Brasil Urgente para comandar sua própria atração dominical, Agora É Com Datena, aos moldes de Hora do Faro, da Record, e Domingão do Faustão, da Rede Globo.

A atração será exibida semanalmente, das 14h50 às 21h. Na primeira edição, que foi ao ar no último domingo, 22, o programa obteve média de 3,2 pontos no Ibope, com pico de 4,6 pontos.

Na ocasião, Datena contou com a participação de Jair Bolsonaro, pré-candidato a presidência pelo PSL. O programa também teve um game show de obstáculos, encontro de fã com Luan Santana e apresentação da dupla Bruno e Marrone.