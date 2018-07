Estátua de Jeff Goldblum em Londres marca 25 anos de ‘Jurassic Park’

A instalação temporária de uma estátua do ator Jeff Goldblum com a camisa aberta na Tower Bridge, no centro de Londres, lembra a partir desta quarta-feira os 25 anos do filme Jurassic Park.

A peça, de 7,6 metros de comprimento e 3 de altura, foi instalada às margens do Rio Tâmisa como iniciativa do canal online Now TV. A escultura ficará no local até o próximo dia 26.

A peça de 150 kg recria a clássica cena do ator no filme dirigido por Steven Spielberg, em 1993, onde Goldblum fazia o papel de Ian Malcolm, e que inaugurou a milionária saga de ficção científica.

Recentemente, o ator revelou que a pose, que rendeu vários memes na internet, tinha sido improvisada durante as gravações.