Esposa de Leonardo faz post ‘sincerão’ sobre o casamento: ‘Traições’

Poliana Rocha apertou o botão do “sincerômetro” ao celebrar os 23 anos de casamento com o cantor sertanejo Leonardo. Em uma homenagem no Instagram, ela publicou um vídeo do casal aos beijos em diversos momentos. A legenda, porém, deixou os leitores mais atentos intrigados: “Hoje completamos 23 anos de casados entre idas e vindas… Passei por decepções, traições, felicidades, mas, enfim, consegui com muitas lutas segurar minha família”, escreveu Poliana. Ao fim da mensagem, ela agradeceu o cantor por ter lhe ensinado a ser uma “mulher forte, guerreira e que persevera”.

Leonardo mais contido e menos “honestão” escreveu que amava a mulher e que esses 23 anos ao lado dela era “de muito amor, parceria e cumplicidade”.

Leonardo e Poliana são pais de Zé Felipe, de 21 anos. O cantor ainda tem outros cinco filhos, de outros relacionamentos: Pedro Leonardo, de 32 anos de idade; Monyque Isabella, de 28; Jéssica Beatriz, 25; Matheus Vargas, 21; e João Guilherme Ávila, de 17 anos.