Especialista descobre pintura mais antiga de Da Vinci, datada de 1471

O mais antigo trabalho pictórico de Leonardo Da Vinci, descoberto até o momento, é um azulejo datado em 1471 no qual está representado o Arcanjo Gabriel, anunciou nesta quinta-feira o especialista de arte Ernesto Solari, que apresentou a peça em um ato em Roma.

O professor expôs a obra e defendeu sua autenticidade, a partir de um estudo de 6.000 páginas realizado durante três anos com diferentes análises técnicas, científicas e históricas. Trata-se de um azulejo em terracota quadrado, propriedade da nobre família Fenice da Ravello, que foi feito por um jovem Leonardo com 18 anos e meio, explicou.

Sua assinatura, “Da Vinci lionardo LDV”, figura no rosto do próprio Arcanjo, parcialmente mimetizada na mandíbula. A obra, protegida em uma urna e por dois agentes de segurança, tem vinte centímetros de comprimento e largura e 1,2 centímetro de espessura e mostra o rosto, busto e a parte superior das asas de um arcanjo Gabriel de lado, coroado com uma auréola dourada.

O especialista considerou que é a obra mais antiga do gênio que chegou até nossos dias e conta com sua primeira assinatura, da esquerda para direita e coberta pela última camada de cozimento do azulejo, o que demonstra que não foi falsificada posteriormente.

A grafóloga Ivana Rosa Bonfantinio explicou que para o estudo da assinatura foi empregada a mesma técnica que para os tribunais e destacou que, com base nos resultados, “podemos afirmar que é a primeira obra realizada e assinada por Leonardo Da Vinci, em 1471”.

O professor Solari disse que o valor desta obra “não é estimável” ao ser a primeira e opinou que o Estado deveria adquiri-la para mostrá-la ao público.