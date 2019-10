Há dois anos, a cantora Anitta não escondeu sua frustração por ter sido esnobada do line up do Rock in Rio, principal festival de música do Brasil. Roberto Medina, fundador do evento, chegou a dizer que o estilo e música da artista não se “encaixavam” ao formato. Fãs de Anitta, os Anitters, se mobilizaram em rede sociais e fizeram pressão para demonstrar descontentamento. Eles subiram #s alegando que ritmos como axé eram representados, alegando suposto preconceito contra o funk por parte dos diretores dos organizadores.

De lá para cá, muita coisa mudou. Além do apelo do exército de fãs da cantora, o mais relevante: Anitta conquistou mais espaço no Brasil e ganhou projeção internacional. Todos esses predicados vão fazer a carioca subir às 18 horas deste sábado, 5, no Palco Mundo, como uma das principais atrações da edição de 2019 do festival. O público estimado para o show é de 100 000 pessoas.

Anitta tem experiência em festivais. Ela se apresentou no próprio Rock in Rio de Lisboa, em uma espécie de pedido de “desculpas” de Medina, onde usou figurino assinado por Dolce & Gabbana, e também participou do festival belga Tomorrowland.

Há grande expectativa sobre o cenário do palco do show. Anitta investiu dinheiro do próprio bolso para criar um “passeio” por sua história”. Um dos atrativos: paredão de caixas de som, comuns em bailes funk de favela, para lembrar dos tempos em que começou a cantar pelo casting da Furacão 2000.