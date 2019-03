Escolha pela nudez no Carnaval deve ser da mulher, diz Alice Wegmann

Alice Wegmann fez sua estreia no Carnaval do Rio de Janeiro, no camarote Folia Tropical, na madrugada desta segunda-feira, no primeiro dia de desfiles do Grupo Especial.

Uma das atrizes globais que mais levantam a bandeira do feminismo, Alice comentou sobre a posição da mulher no Carnaval. “Lugar de mulher é onde ela quiser, como ela quiser”, disse.

Questionada sobre a costumeira pouca roupa exibida por musas, rainhas e madrinhas de bateria na avenida, a atriz afirmou que a escolha pela nudez deve ser feita sempre pela mulher.