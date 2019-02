A 91ª edição do Oscar acontece na noite deste domingo, 24, no Dolby Theatre em Los Angeles, reunindo os maiores nomes do cinema e da televisão americana. No tapete vermelho, desfilam looks em tons claros e cheios de texturas, uns mais vivos e delicados como o vestido fluido de Helen Mirren, outros mais ousados, como o modelo cor-de-pele com tiras prateadas de Amandla Stenberg.

Confira os melhores looks do tapete vermelho do Oscar 2019 e escolha seu favorito: