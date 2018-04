Erasmo Carlos faz implante de urgência de marca-passo

“Que tiro foi esse?”, grita Erasmo Carlos, antes de apontar uma cicatriz do lado esquerdo do tronco e fechar os olhos, como que abatido. Foi com bom humor que o cantor e compositor, o maior parceiro de Roberto Carlos e um dos ícones da Jovem Guarda, movimento musical em que ganhou o apelido de Tremendão, anunciou ter feito um implante de marca-passo, na noite desta quinta-feira.

O anúncio foi feito no Instagram, onde Erasmo contou ter descoberto uma anomalia que o levava a desmaiar com certa frequência. “Gente que me ama… os amigos médicos descobriram que eu tenho hipersensibilidade na carótida, anomalia que ultimamente me causava indesejáveis desmaios. Após o último, fui obrigado a colocar um marca-passo com urgência, o que imediatamente foi feito com sucesso”, contou o cantor.

“Estou passando bem graças a Deus, e voltando a forma. Obrigado a todos pela força!”, escreveu ainda.