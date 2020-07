Ennio Morricone, lenda das trilhas sonoras do cinema, morre aos 91 anos

Notas inventivas com tons dramáticos que pincelaram milhares de cenas no cinema. Foram ao todo mais de 500 composições e arranjos para filmes – incluindo clássicos do chamado “western spaghetti” e Os Oito Odiados (2017) de Quentin Tarantino, o que lhe consagraria com um Oscar. Conhecido como “O Maestro”, o italiano Ennio Morricone morreu na madrugada desta segunda-feira, 6, aos 91 anos. Ele estava internado em uma clínica em Roma desde a semana passada, tratando-se de uma queda que levou à fratura de um fêmur.

“Ele morreu no conforto da fé. Estava lúcido e mostrou grande dignidade até o momento final”, escreveu o advogado e amigo da família Giorgio Assuma em um comunicado divulgado a imprensa.

Morricone ganhou notoriedade internacional depois de fazer uma parceria de sucesso com o cineasta Sergio Leone – ambos fizeram os anos iniciais do colégio juntos, mas apenas na vida adulta se tornariam amigos inseparáveis. Os dois estabeleceram uma dupla célebre em sete produções que definiriam o gênero conhecido como “Western spaghetti” – o faroeste Italiano. Entre eles, Por um Punhado de Dólares (1964), Por uns Dólares a Mais (1965), Era uma Vez no Oeste (1968) e Uma Vez na América (1984).

Nascido em Roma, Ennio Morricone seguiu os passos do pai e aprendeu primeiro a tocar trompete. Aos 6 anos já escrevia músicas. Ele frequentou o Conservatório de Santa Cecília, onde estudou com Goffredo Petrassi, um dos principais compositores italianos. Morricone compôs músicas para dramas de rádio e tocou em uma orquestra especializada em música escrita para filmes.

Continua após a publicidade

Mesmo tendo ajudado a moldar a história do cinema, Morricone só foi agraciado com um Oscar recentemente em 2017 por Os Oito Odiados, de Tarantino. Concorreu por outros cinco filmes: Cinzas do Paraíso (1979), A Missão (1986), Os Intocáveis (1987), Bugsy (1991) e Malèna (2001). Em 2007, ganhou da academia o reconhecimento pelo conjunto da obra.

Continua após a publicidade

Continua após a publicidade

Continua após a publicidade