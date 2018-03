Em vídeos, o retorno de Geraldo Vandré, 50 anos depois

Sem cantar desde 1968, quando foi perseguido e obrigado a se exilar pela ditadura militar, o cantor e compositor Geraldo Vandré, 82, rompeu o jejum com um show em sua cidade natal, João Pessoa (PB), na noite desta quinta-feira. “Só volto aqui porque é a Paraíba”, disse pouco antes em uma entrevista coletiva de imprensa sobre a apresentação que faria no Espaço Cultural José Lins do Rego, com a Orquestra Sinfônica da Paraíba e a pianista Beatriz Malnic.

Corre a lenda de que Vandré, desaparecido desde o AI-5 (Ato Institucional Nº 5), foi preso e torturado pela ditadura, fato nunca comprovado e já negado pelo músico. Na coletiva de imprensa, aliás, ele usava um boné com menção às Forças Armadas e, ao ser questionado sobre a sua posição política, foi deveras evasivo. “Na mão esquerda trago uma certeza, na mão direita uma garantia. Atenção, às vezes eu troco de mãos.”

Vandré volta a se apresentar no local na noite desta sexta. Os ingressos, gratuitos, são distribuídos pela Secretaria de Cultura da Paraíba (Secult). Segundo a instituição, o cantor abriu mão do cachê e o show, de cerca de meia-hora, foi bancado pelo estado.

Confira vídeos da apresentação, publicados pela plateia no Youtube: