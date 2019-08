Em novo álbum, Taylor Swift canta sobre batalha da mãe contra o câncer

O novo álbum de Taylor Swift, batizado pela cantora americana de ‘Lover’, chegou aos serviços de streaming brasileiros à 1 da madrugada desta sexta-feira 23. Em meio a canções apaixonadas e reflexões sobre o amor, uma música foge ao padrão romântico do disco: em Soon You’ll Get Better, colaboração com o trio americano de country Dixie Chicks, a artista desabafa sobre a batalha da mãe contra o câncer, que já dura quase quatro anos.

“Os botões do meu casaco enroscam no meu cabelo/ Na luz do consultório médico, eu não te disse que estava com medo/ Foi a primeira vez que estivemos lá”, entoa na primeira estrofe da canção.

A música segue com levada melancólica de violão e Taylor exibindo uma voz embargada. “Pessoas desesperadas encontram fé/ Então agora eu rezo para Jesus também”. No refrão, ela canta como quem tenta convencer a genitora (e a si mesma) de que logo ela ficará bem, mas seus receios surgem ao longo da letra: “Você gosta das enfermeiras mais legais/ Você faz o melhor de um momento ruim/ Eu apenas finjo que não é real”, desabafa em um verso.

A faixa, como revelou em uma live no YouTube na quinta-feira 22, foi a mais difícil de escrever. A decisão de incluí-la no disco também não foi tarefa fácil. “Nós, como uma família, resolvemos colocá-la no álbum. É algo de que eu tenho muito orgulho, mas é realmente difícil. Eu não consigo cantá-la ao vivo, lidar com essa canção é emocionalmente difícil.”

Em entrevista recente à revista americana Elle, a cantora contou que o pai, Scott Swift, também já enfrentou um câncer, e que agora vê a mãe viver novamente essa luta. “Viver tão perto dessa doença horrível me fez perceber que há problemas reais, e tudo o mais é só o resto”, declarou.

Andrea Finlay foi diagnosticada com câncer em 2015, depois que a filha pediu para que ela realizasse um check-up como presente de Natal. Na ocasião, Taylor compartilhou a notícia por meio de um post no Tumblr – rede social que costuma usar para se comunicar com os fãs. Divulgar a informação foi um pedido da própria Andrea.

Querida pelos admiradores da cantora por acompanhar a filha em todos os shows, “Mama Swift” – como é carinhosamente chamada – tornou-se conhecida por rodar as arenas em busca dos fãs mais entusiasmados, enquanto Taylor está se apresentando. Os selecionados são levados para conhecer a popstar em celebrações com aperitivos e para realizar fotos depois das apresentações.

‘Lover’ é o sétimo álbum de estúdio de Swift, e o primeiro lançado sob o selo Republic Records. A cantora se desligou da Big Machine em 2018, depois de mais de uma década na gravadora em que debutou.