Em chamada, ‘Silvio Santos’ proíbe Maisa Silva de entrar na Globo

O perfil oficial do Conversa com Bial, da TV Globo, no Facebook, publicou uma chamada bem-humorada sobre a participação da atriz Maisa Silva no programa – e contou até com uma imitação do apresentador Silvio Santos, do SBT.

No vídeo, Maisa aparece caminhando em direção à entrada da emissora, mas acaba sendo barrada por uma catraca. Nesse momento, uma voz semelhante à de Silvio Santos é ouvida: “Maisa, mas o que é que você tá fazendo aí, Maisa! Não vai entrar, eu não vou deixar! Vai pra lá!”

“Não, mas tava tudo certo! Hoje é meu dia de conversar com o Bial!”, rebate a atriz, que, em sequência, tira um cartão do bolso e passa adiante. “Maôe! Vem pra cá!”, finaliza a voz, que ainda permanece copiando outros trejeitos de Silvio.

A entrevista com Maisa Silva deve ir ao ar no Conversa Com Bial da próxima quinta-feira, 6.