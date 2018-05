Elton John pode cantar no casamento de Harry e Meghan Markle

Elton John poderá subir ao palco no casamento do príncipe Harry com a atriz Meghan Markle no próximo sábado (19). A informação foi confirmada pelo site TMZ por pessoas próximas ao cantor britânico. O cantor tem um relacionamento conhecido com a família real.

Ainda não se sabe se Elton John se apresentará na cerimônia, na Capela de São Jorge, no Castelo de Winsdor, ou na recepção durante a noite. O cantor e pianista tinha shows agendados em Las Vegas, nos Estados Unidos, para o próximo fim de semana, mas eles foram remarcados meses atrás devido a um “conflito de agendamento”.

Elton John era amigo próximo da princesa Diana e os dois trabalharam juntos para arrecadar dinheiro para pesquisa e conscientização sobre a Aids. Quando Lady Di morreu, em 1997, o cantor deu apoio aos príncipes William e Harry. No funeral dela, Elton John fez uma homenagem com a canção Candle in the Wind.