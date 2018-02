Elton John planeja nova música para ‘Rei Leão’ com Beyoncé

Em clima de déjà vu, Elton John e Tim Rice estão prontos para concorrer novamente ao Oscar com uma música original para o filme Rei Leão – agora, em parceria com ninguém menos que Beyoncé. Ao jornal The Sun, Elton John assumiu os planos para uma nova canção original no remake que trará Beyoncé como a personagem Nala.

“Eles precisam de uma nova música para finalizar o filme”, diz o cantor. “Quatro canções da animação original estarão na trilha: Can You Feel The Love Tonight?; Hakuna Matata; I Just Can’t Wait To Be King e Circle of Life. Para a canção final, temos conversado com Beyoncé e, provavelmente, conseguiremos fazer algo em parceria com ela.”

Elton John e Tim Rice levaram a estatueta de melhor canção original por Can You Feel the Love Tonight, com a versão original em animação do filme, lançado em 1994.