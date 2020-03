Elisabeth Moss dá dica sobre 4ª temporada de ‘The Handmaid’s Tale’

Elisabeth Moss mal teve tempo para celebrar o sucesso de seu novo filme O Homem Invisível, que liderou as bilheterias dos Estados Unidos em sua estreia, na semana passada. Na segunda-feira, 2, a atriz americana voltou ao set de filmagens da série The Handmaid’s Tale, que prepara sua quarta temporada. Em entrevista exclusiva a VEJA para divulgar o filme de terror, a atriz topou falar rapidamente sobre o que os fãs podem esperar da nova fase de June, a protagonista da distopia do momento.

“Temos um acordo de confidencialidade, por isso, infelizmente, não posso revelar muito. Mas posso dizer que gostei bastante do roteiro e do que vamos explorar nessa nova fase”, disse a atriz ao ser questionada sobre a quarta temporada. “Também posso dizer que tem sido muito interessante explorar o crescimento da June, que é uma mulher comum, mas precisou se tornar uma líder. Não é simples. Ela não coloca a capa como se fosse uma heroína e tudo fica bem. É mais próximo de: ‘olha, agora você é uma líder, nem tudo vai dar certo, tem muita coisa errada no mundo, e você vai ter de enfrentar isso’. Gosto dessa dinâmica, pois todos, em algum momento, temos que encontrar um herói ou uma heroína dentro de nós mesmos.”

Para quem ainda não terminou a terceira temporada, cuidado com o spoiler. No último episódio exibido pelo programa, June ajuda na fuga de dezenas de crianças roubadas das aias e que viviam em casa de comandantes, em Gilead – sociedade totalitária fictícia da trama, localizada onde era parte dos Estados Unidos. As crianças chegam salvas ao Canadá, mas June leva um tiro e é resgatada por outras aias. Há quem questione se ela sobreviverá ao trauma. Dificilmente, porém, a protagonista morrerá neste momento – e a fala de Elisabeth sugere o mesmo.

Ainda não há data de estreia para a quarta temporada, que está prevista para ser exibida no canal de streaming Hulu, nos Estados Unidos, no outono, ou seja, a partir de setembro. No Brasil, a série é transmitida pelo canal pago Paramount Channel e pelas plataformas de streaming Globoplay e Fox.

Publicidade

Segundo o produtor executivo da série, Warren Littlefield, a quarta temporada não foi pensada como a última. A Hulu ainda planeja um spin-off do novo livro de Margaret Atwood, Os Testamentos, sequência de O Conto da Aia, que deu origem ao seriado da TV. A trama se passa quinze anos após o fim do primeiro livro e mostra detalhes do desfecho de alguns personagens importantes da série.