Chorizo com molho malbec e risoto de açafrão: um dos pratos principais do El Negro

Creme brûlée com morango flambado: sobremesa do El Negro

El Negro: ambiente interno no Lago Sul

Salada carbonara com mix de folhas: entrada do El Negro

Ojo de bife com arroz de alho-poró cremoso e molho provençal: opção de prato principal

Tiramisu de chocolate: uma das sobremesas

Salada nutri: opção de entrada

El Negro: unidade da Asa Norte

O El Negro está entre os restaurantes da primeira edição do festival gastronômico Menu Comer & Beber, apresentado pelo Santander em Brasília. Realizado pela primeira vez na capital federal, o festival tem a proposta de oferecer ao público a oportunidade de conhecer as melhores casas a preços que cabem no bolso. Nas duas unidades do El Negro, entre os dias 21 de agosto a 17 de setembro, os clientes podem optar por um menu especial, no almoço (R$ 49,90) e no jantar (R$ 64,90), que é composto de três etapas: entrada, principal e sobremesa. Confira o cardápio oferecido pela casa:

ALMOÇO

– Entrada: salada nutri (juliana com quinoa) ou salada carbonara (mix de folhas)

– Prato principal: ancho com molho provençal acompanhado de arroz de alho-poró cremoso ou picanha suína ao molho poivre acompanhado de fettuccine du cheff (fettuccine, abobrinha, berinjela, tomate-cereja e molho de tomate)

– Sobremesa: tiramisu de chocolate ou creme brûlée com morango flambado

JANTAR

– Entrada: salada nutri (juliana com quinoa) ou salada carbonara (mix de folhas)

– Prato principal: chorizo ao molho malbec acompanhado de risoto de açafrão, queijo de coalho e passas ou salmão ao molho de gengibre acompanhado de batata recheada.

– Sobremesa: tiramisu de chocolate ou creme brûlée com morango flambado

Cliente Santander: ao comprar uma bebida e pagar com o seu cartão Santander na maquininha GETNET, você ganha outra de graça (promoção válida para água, suco, refrigerante ou kir royal).

EL NEGRO. ​413 Norte, bloco C, loja 3/13, 3041-8775 (150 lugares). 12h/15h e 19h/0h (sáb. sem intervalo; dom. até 17h).

EL NEGRO. QI 17, bloco F, Edifício Fashion Park, loja 201, Lago Sul​, 3365-1292 (100 lugares). 12h/15h e 19h/0h (sáb. sem intervalo; dom. até 17h).