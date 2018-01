Ed Westwick é substituído em série após acusações de estupro

Ed Westwick, conhecido por interpretar o Chuck Bass na série Gossip Girl, foi substituído em uma série da emissora britânica BBC, após ser acusado de estupro por duas mulheres e de assédio sexual por uma terceira. O programa é uma adaptação em três episódios do livro Punição para a Inocência, de Agatha Christie, e tinha data marcada para estrear no Natal. Agora, as cenas gravadas com o ator serão refeitas por Christian Cooke (Simplesmente Acontece, 2014) ainda em janeiro.

O anúncio da substituição foi feito nesta sexta-feira, de acordo com a revista americana The Hollywood Reporter. A nova data de transmissão da série ainda não foi divulgada. Westwick, que interpretaria Mickey Argyll, está sendo investigado pela polícia de Los Angeles após ser acusado de estupro pelas atrizes Kristina Cohen e Aurélie Wynn. Ele negou os dois casos.

Em novembro de 2017, a produtora americana Rachel Eck ainda o acusou de assédio sexual em 2014, durante um encontro de amigos na casa do ator. Westwick teria tentado beijá-la diversas vezes na ocasião e chegou a deitar em cima dela em um dos quartos da casa. Rachel afirmou ao Buzzfedd que saiu do lugar o mais rápido que pôde.