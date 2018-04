Dublador do indiano Apu dos ‘Simpsons’ diz que pode deixar série

O ator Hank Azaria, que dubla o indiano Apu na versão original do seriado Os Simpsons, afirmou que poderá deixar a série, depois de o programa receber críticas por uma suposta representação preconceituosa do indiano. “Estou perfeitamente disposto a sair ou fazer a transição para algo novo. Espero que Os Simpsons façam isso. Não só faz sentido, mas me parece a coisa certa a ser feita”, afirmou durante uma entrevista na televisão americana.

O debate sobre o personagem ganhou maior repercussão depois do lançamento do documentário The Problem with Apu no fim de 2017. Nele, o diretor Hari Kondabolu faz críticas ao estereótipo traçado dos moradores da Ásia Meridional. Parte das críticas feitas a Apu vêm do fato do dublador Hank Azaria ser americano.

“Eu pensei muito sobre isso. Meus olhos foram abertos. Acho que o mais importante é que nós temos que ouvir as pessoas indianas deste país, quando elas falam o que acham ou como se sentem em relação a esse personagem”, afirmou Azaria durante o programa do apesentador Stephen Colbert, na noite de terça-feira.

“Falando de televisão, ouvir pessoas significa incluí-las na sala de roteiristas. Realmente, quero ver indianos e pessoas do sul da Ásia dizendo em que direção esse personagem deve seguir, incluindo a sua dublagem.”