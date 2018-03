Drew Barrymore é zumbi profissional em trailer de ‘Santa Clarita’

A Netflix divulgou nesta quinta-feira o trailer oficial da segunda temporada de Santa Clarita Diet. Depois de se tornar uma zumbi, a protagonista Sheila, vivida por Drew Barrymore, tenta se adaptar ao novo modo de vida e ganhará até uma “sala de assassinato” para manter a sua alimentação com humanos longe do radar da polícia.

A série original da Netflix conta a história do casal de corretores de imóveis do subúrbio de Los Angeles formado por Sheila e Joel (Timothy Olyphant). Depois que a mulher contrai uma espécie de vírus dos mortos-vivos, os dois tentam continuar com uma vida pacata, enquanto buscam a cura para a nova doença.

Apesar da família melhorar as técnicas para esconder os assassinatos cometidos pela personagem de Barrymore, o número de desaparecidos na cidade de Santa Clarita começa a chamar atenção das autoridades. A nova temporada da produção original da Netflix estreia no dia 23 de março.

Confira o trailer divulgado em primeira mão por VEJA: