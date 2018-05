Drake é alertado pela NBA por linguagem imprópria em jogo de basquete

O cantor Drake recebeu um aviso da liga de basquete NBA por causa do uso de linguagem não adequada durante um jogo em Toronto no dia primeiro de maio.

De acordo com a rede de TV americana ESPN, Drake, que é um grande fã do time canadense Raptors, começou a trocar farpas com Kendrick Perkins, jogador do time adversário, Cleveland Cavaliers.

Perkins afirmou à publicação que o cantor começou a provocar os jogadores dos Cavaliers. “Ele disse algo afrontoso, então eu respondi: ‘Senta na cadeira e assista ao jogo'”, explicou. Seguranças do local chegaram a intervir para evitar que a briga se estendesse.

O rapper é visto frequentemente na primeira fileira dos jogos dos Raptors no ginásio Air Canada Centre, em Toronto. O treinador do time, Dwane Casey, apoiou a postura de Drake: “Ele é um homem adulto, Amo a sua paixão. ele é bem-vindo para dizer o que quiser”, afirmou.