Drag queen Adore Delano fará shows em três cidades brasileiras

Uma das drag queens que mais se destacaram no reality show americano RuPaul’s Drag Race, Adore Delano, desembarcará no Brasil em agosto de 2018 para três apresentações: São Paulo (no dia 3), Rio de Janeiro (4) e Porto Alegre (5). Essa é a primeira vez que a cantora fará um show completo no país acompanhada de sua banda com as músicas dos seus três álbuns lançados.

Adore Delano é o nome artístico de Danny Noriega, que ficou conhecido ao se tornar um dos semifinalistas da sétima temporada do programa de calouros American Idol em 2008. Depois disso, passou a fazer sucesso cantando vídeos no YouTube — época em que criou as drags Adore Delano e Angel Baby.

Em 2014, Noriega entrou para o RuPaul’s Drag Race como Adore Delano, um reality show de drag queens exibido pelos canal Logo TV e que no Brasil, está disponível na Netflix. A cantora conquistou o terceiro lugar do programa e logo lançou o seu primeiro álbum, Till Death Do Us Party. O seu segundo disco, After Party, foi lançado em 2016, mesmo ano em que ela participou da segunda edição do RuPaul’s Drag Race: All Stars, competição que reúne os maiores destaques de todas as temporadas.

Agora, Adore traz para o Brasil a turnê do seu terceiro álbum, Whatever. Os ingressos das apresentações custarão entre 50 e 120 reais (meia) e 100 e 240 reais (inteira). Ainda há a opção de meet and greet, para tirar uma foto com a cantora, que junto com o show fica por 280 reais em Porto Alegre e por 300 reais em São Paulo e no Rio de Janeiro. A venda das entradasjá está disponível.

Confira as informações completas da passagem de Adore pelo Brasil:

São Paulo – 03/08/2018 (sexta-feira)

Local: Teatro Bradesco (Bourbon Shopping – R. Palestra Itália, 500 – Loja 263 – Perdizes)

Horário: 21h00

Classificação: Livre; Maiores de 14 anos podem entrar desacompanhados;

Venda pelo site da Ingresso Rápido

Rio de Janeiro – 04/08/2018 (Sábado)

Local: Teatro Rival (Rua Álvaro Alvim, 33 – Cinelândia)

Horário: 20h30

Classificação: Livre; Maiores de 14 anos podem entrar desacompanhados;

Venda pelo site Clube do Ingresso

Porto Alegre – 05/04/2018 (Domingo)

Local: Opinião (Rua José do Patrocínio, 834 – Cidade Baixa)

Horário: 20h00

Classificação: Livre; Maiores de 14 anos podem entrar desacompanhados;

Venda pelo site Clube do Ingresso