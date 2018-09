Douro In serve o melhor menu executivo de Recife

Até março último, este restaurante do Shopping RioMar se chamava Rui Paula, numa referência ao chef e consultor português da casa. Com a saída dele, assumiu o posto outro cozinheiro da terrinha, Frederico Conde, que no dia a dia já cuidava da execução dos pratos. A alma lusitana segue presente, seja no novo nome, seja no menu. Mas agora, ao lado de pedidas como o bacalhau à lagareiro (R$ 75,00), encontra-se um maior número de receitas de outras especialidades, algumas com sotaque regional. São bons exemplos da atual fase o confit de pato servido com risoto de cogumelos trufados (R$ 59,00) e o risoto de rabada (R$ 39,00). Mas o que faz o estabelecimento debutar entre os campeões de VEJA COMER & BEBER é, na verdade, o menu execu tivo, ali denominado “sugestões do chef”, oferecido no almoço e no jantar e em qualquer dia da semana. Ele lista catorze pratos, com preços entre R$ 29,00 e R$ 55,00 — ao escolher um deles, ganham-se a entrada, que pode ser um delicioso caldinho de peixe, camarão ou feijão ou uma salada de folhas, e a sobremesa (doce do dia ou fruta). Para ficar nos sabores nordestinos, há a moqueca mista, de peixe com camarão, que chega com arroz e farofa por R$ 55,00. Quem prefere uma refeição portuguesa pode pedir o bacalhau lascado, com o pescado em lascas levado ao forno junto a espinafre refogado e broa (R$ 42,00). Shopping RioMar, ☎ 3132-3554 (100 lugares). 11h30/0h (seg. e ter. até 22h; qua. até 22h30; dom. até 21h). Aberto em 2013. $$$

