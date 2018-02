Doria cria climão ao pedir foto com Zeca Pagodinho no Anhembi

Zeca Pagodinho tornou-se involuntariamente um dos nomes mais comentados do Carnaval paulistano. Tudo por conta da cara que fez ao ser abordado pelo prefeito João Doria nos camarotes do Anhembi, na segunda noite de desfile. O político insistiu muito para tirar uma foto com o pagodeiro e acabou criando um climão.

Depois de ter o pedido de foto negado, Doria envolveu sua assessoria e a do músico em uma negociação que resultou na intervenção até da marca de cerveja que patrocina o espaço. Zeca acabou cedendo, incluiu o jogador Amaral e a mulher dele no registro e ainda lançou um olhar enfadado na hora do clique.

A reação dos internautas foi imediata e o que seria uma ação de marketing pessoal do prefeito virou motivo de inúmeras brincadeiras, principalmente no Twitter.

Já podemos trabalhar com o mood “mais irritado que Zeca Pagodinho ao se ver obrigado a tirar foto com Dória”. — Ludmila Azevedo (@ludj) February 11, 2018

Eu sou o Zeca Pagodinho, o Carnaval é o João Dória pic.twitter.com/GqKgN1Bb86 — Douglas Ramone (@DglsRamone) February 11, 2018

Zeca Pagodinho com Doria tá tão espontâneo quanto Godinez com Seu Madruga pic.twitter.com/pbT8SmEVOR — Paulo Pacheco (@ppacheco1) February 11, 2018

Os Simpsons previram o encontro entre o prefeito e o bêbado: (Zeca Pagodinho e Dória) pic.twitter.com/NS6i4UtR6B — Sidney Andreato (@Sidney_Andreato) February 11, 2018