Dolce & Gabbana trouxe um desfile diferente e criativo neste domingo (25), durante a Semana de Moda de Milão, na Itália. No início do desfile, os criadores da grife italiana, Domenico Dolce e Stefano Gabbana, levaram drones para a passarela no lugar de modelos, carregando a nova coleção de bolsas da marca.

A Semana de Moda de Milão termina na próxima terça-feira (27).