Sagres

A chef portuguesa Olga Soares tem como novidade uma entrada rara nos restaurantes lusitanos do Brasil: a trouxinha de alheira (R$ 18,00 a unidade). Entre os pratos principais, consta o bacalhau dom diniz (R$ 185,00, para duas pessoas). Nesta receita, uma posta do peixe frita em azeite ganha a companhia de cebola, batata em rodelas, azeitona preta e ovo cozido. Para quem deseja fugir de escolhas mais óbvias, a chef recomenda o arroz com frutos do mar (R$ 160,00, para dois), que leva camarão, polvo, lula e mexilhão. 316 Norte, bloco E, lojas 24 a 28, ☎ 3347-2234 (60 lugares). 11h30/0h (dom. só almoço até 18h; fecha seg.). Aberto em 1995. $$$

Tejo

O endereço comandado pelo restaurateur português Manuel Pires (ex-Antiquarius) tem um preparo que mistura dois ícones lusitanos: bacalhau e queijo serra da estrela, feito com leite de ovelha (R$ 149,00). Bem mais tradicional, a açorda (R$ 85,00) chega à mesa com bacalhau desfiado e pedaços de pão amolecidos na água do próprio pescado. A mistura é enriquecida com alho, louro, coentro, ovo e azeite. 404/405 Sul, bloco B, loja 27, ☎ 3264-7005 (90 lugares). 12h/15h e 17h/23h (sex. e sáb. 12h/16h e 19h/0h; dom. só almoço até 17h; fecha seg.). Aberto em 2015. $$$