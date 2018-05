Indian House

A casa comandada pelo indiano Deepak Raykwar é dedicada aos sabores do país conhecido pelos temperos aromáticos e marcantes. No cardápio, tem arroz basmati com cordeiro e especiarias, guarnecido de pão chapati e molho de iogurte com ervas (R$ 48,00). Muito solicitado pelos veganos, o mix veggie (R$ 32,00) leva cenoura, couve-flor e ervilha. Bem temperadas, elas vão à mesa escoltadas por arroz e pão chapati. O doce gulab jamun (R$ 8,00), à base de leite e semolina, é reforçado por calda de água de rosas. 109 Norte, bloco A, loja 70, ☎ 3256-7204 (44 lugares). 11h30/16h e 19h/0h (fecha seg.). Aberto em 2017. $

PiauÍndia

Nicole Magalhães e Evandro Viana abriram esta casa com uma proposta inusitada: mesclar sabores piauienses e indianos. Esse encontro do Nordeste com a Ásia aparece no pernil de cordeiro em cubos com molho de iogurte, leite de coco, maçã verde, tomate e especiarias (R$ 60,00). A casa utiliza insumos orgânicos de agricultura familiar, que marcam presença na costelinha de porco assada e temperada com pasta de gengibre, açafrão e massala constituído de 28 ingredientes (R$ 48,00). Acampamento Pacheco Fernandes, Rua 9, casa 2, Vila Planalto, ☎ 3574-4234 (88 lugares). 12h/23h (ter. e qua. só almoço até 15h; dom. só almoço até 17h; fecha seg.). Aberto em 2011. $$