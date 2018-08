Doente, Aretha Franklin recebe visita de Stevie Wonder e Jesse Jackson

A lendária cantora de soul Aretha Franklin, que está gravemente doente, foi visitada em sua casa nesta terça-feira pelo colega músico Stevie Wonder, pelo líder norte-americano de direitos civis Jesse Jackson e por seu ex-marido Glynn Turman, disse sua assessora, Gwendolyn Quinn.

Segundo a imprensa americana, Aretha, de 76 anos, está novamente com câncer, doença que ela tratou em 2010. A cantora agora está sob cuidados paliativos em sua casa.

A cantora, cujos sucessos incluem Chain of Fools e Think, possui uma relação profissional de longa data com Wonder, com quem se apresentou há 13 anos na premiação Annual Soul Train Lady of Soul Awards em Pasadena, na Califórnia.

Em seu auge nas décadas de 1960 e 1970, Franklin dominou as paradas musicais com sucessos incluindo I Never Loved a Man (The Way I Love You), Baby, I Love You, (You Make Me Feel Like) A Natural Woman e Respect, um cover de uma canção de Otis Redding que se tornou uma música de empoderamento durante a luta por direitos civis nos Estados Unidos.