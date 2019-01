Disney prepara versão de ‘O Corcunda de Notre Dame’ com atores

A Disney, que nos últimos anos lançou novas versões de clássicos como Mogli: O Menino Lobo (2016) e A Bela e a Fera (2017), dará continuidade à estratégia de produzir remakes de suas animações com atores de carne e osso com O Corcunda de Notre Dame, segundo o site Deadline.

O roteirista e autor teatral David Henry Hwang vai roteirizar o longa, que terá trilha sonora assinada por dois mestres da música para cinema: Alan Menken (de Aladdin e Pocahontas, por exemplo) e Stephen Schwartz (de O Príncipe do Egito e Encantada).

Baseado no romance do célebre escritor francês Victor Hugo, o filme de 1996 da Disney narra a história de Quasimodo, um sineiro que vive recluso na catedral de Paris com medo de ser rejeitado por sua aparência. O longa-metragem arrecadou 325 milhões de dólares no mundo todo.

Outros remakes de animações clássicas chegam aos cinemas neste ano. Para março está prevista uma nova versão de Dumbo, com direção de Tim Burton e com Eva Green e Danny DeVito no elenco; em maio será lançado um novo Aladdin, com Guy Ritchie como diretor e Will Smith no elenco; e em julho chegará aos cinemas O Rei Leão, com direção de Jon Favreau.