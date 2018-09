Disney escurece pele da princesa Tiana em filme após críticas

A Disney deu mostra de que está atenta aos anseios do público. Segundo o jornal The Wall Street Journal, o estúdio decidiu escurecer a pele da princesa Tiana no filme WiFi Ralph: Quebrando a Internet, sequência de Detona Ralph, depois de ser criticado nas redes sociais.

Em maio, a Disney divulgou as primeiras imagens do longa, que vai reunir todas as suas princesas. Muitos fãs notaram, porém, que Tiana, a primeira princesa negra dos filmes do estúdio, estava com a pele mais clara e o nariz mais fino do que no filme que ela protagonizou, A Princesa e o Sapo (2009).

De acordo com o Wall Street Journal, a Disney decidiu reanimar as cenas em que Tiana aparece para fazer as modificações assim que as primeiras imagens foram divulgadas e o estúdio criticado nas redes.

Durante o período de revisão da personagem, a Disney conversou com Anika Noni Rose, a atriz que dubla Tiana nos Estados Unidos, e também com representantes da Color of Change, organização que trabalha com assuntos como representação racial, incluindo a representação de personagens negros em produções de Hollywood.

No último trailer do filme, divulgado na semana passada, a transformação já podia ser vista (imagem acima). Confira como a princesa aparecia nas primeiras imagens divulgadas:

why does princess tiana look so different from the wreck it ralph trailer we got 2 months ago to today’s new still……….let me know pic.twitter.com/h63b4DXE03 — ً (@thebaudeIaires) August 9, 2018

WiFi Ralph: Quebrando a Internet (2018) estreia em 3 de janeiro de 2019 no Brasil.