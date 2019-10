Discurso de Greta Thunberg ganha versão metaleira

O intenso discurso da ativista Greta Thunberg foi transformado em uma música de death metal – texto que caiu com perfeição nos vocais furiosos do subgênero metaleiro. A produção assinada pelo youtuber e integrante da banda americana Suaka, John Mollusk, em uma semana no ar, foi visualizada mais de 4 milhões de vezes. A própria Greta postou no Twitter a canção, dizendo: “Vou deixar essa história de mudanças climáticas… De agora em diante vou me dedicar ao death metal” (em tradução livre).

Agora, uma versão mais elaborada da canção, intitulada How Dare You, foi transformada em single e republicada no YouTube em parceria com uma gravadora independente, a Despotz Records. Toda a verba arrecadada pela música será direcionada para o Greenpeace – é possível reproduzir a canção no streaming bandcamp, e baixá-la com a doação de 1,50 dólar (em torno de 6,50 reais).

“Quando ouvi o discurso, fiquei muito impressionado pela sua paixão e ousadia. As palavras que Greta escolheu invocam o peso de bandas de metal que eu amo”, disse Mollusk à revista Rolling Stones, citando ainda a banda brasileira Sepultura como exemplo.

A gravadora lançou nas redes sociais a campanha #Greenmetal, pedindo a fãs metaleiros do mundo que abracem a causa ambiental e façam a faixa chegar às paradas de sucesso. “Honestamente, Greta é a representação do rock em todos os sentidos”, diz comunicado da empresa. “Ela não se curva, é durona e não dá a mínima para o que pensam dela. Ela não tem medo de falar coisas assustadoras e inimagináveis, de um jeito poético. E o metal também é assim.”