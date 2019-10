Maria Clara Vieira, do Rio de Janeiro

Por Maria Clara Vieira, do Rio de Janeiro

O show de abertura desta quinta (3) ficou a cargo da banda Capital Inicial, que levantou o público com músicas consagradas da banda como Fátima, Natasha e À Sua Maneira. O repertório contou também com as usuais homenagens a Renato Russo.

Dinho encerrou o show com o refrão da música “Que País é Esse” e disse que “quem assiste o debate brasileiro acha que eles são a maioria. O Brasil é um país de moderados”. Diante do público, desejou também que o Brasil não caia mais nas mãos de extremistas.

Na plateia, alguns grupos puxaram vaias e xingamentos contra Jair Bolsonaro – sem muito sucesso. Diante da cena, um espectador alertou os colegas: “Para com isso. Está cheio de eleitor dele aqui dentro”.