Dia das Crianças: 5 filmes para relembrar a infância na Netflix

Comemorado em 12 de outubro, o Dia das Crianças coincide com o feriado de Nossa Senhora Aparecida – o que significa mais tempo para maratonar filmes nostálgicos da infância. VEJA selecionou cinco filmes, disponíveis na Netflix, para aqueles que há muito já não ganham presente na data reviverem os dias de glória do passado. Confira abaixo:

Abracadabra

–

300 anos após serem enforcadas, as bruxas Winifred (Bette Midler), Mary (Kathy Najimy) e Sarah (Sarah Jessica Parker) são, acidentalmente, chamadas de volta à vida pelo jovem Max (Omri Katz). Soltas na noite de Halloween, as três velhacas precisam roubar a alma de uma criancinha se quiserem viver outro amanhecer. O enredo que parece de terror vira comédia com as trapalhadas das bruxas para lidar com as modernidades da cidade de Salém, que rendem até uma icônica paródia da música I Put a Spell on You, de Nina Simone.

Matilda

–

Matilda (Mara Wilson) é a menina dos olhos da Sessão da Tarde. Doce e inteligente, a garotinha foi criada em meio a uma família negligente e alienada, que nem mesmo percebeu que ela tinha poderes mágicos. Quando começa a frequentar a escola, porém, Matilda encontra refúgio na professora Honey (Embeth Davidtz), que fará de tudo para ajudar a menina, a despeito das ameaças da temível diretora Trunchbull (Pam Ferris).

E.T.: O Extraterrestre

–

Presença garantida nas tardes de semana, ET – como o próprio título indica – acompanha a jornada de um alienígena na Terra. Fugindo de experimentos científicos, ele recebe a ajuda de Elliott (Henry Thomas) e Gertie (Drew Barrymore) para retornar ao seu planeta natal. O filme de Steven Spielberg foi bastante aclamado pela crítica, tornando-se um ícone da cultura popular.

A Família Addams

–

Entre calabouços, mordomos Frankensteins e seres sobrenaturais, a Família Addams leva uma vida perfeitamente normal. O patriarca Gomez, no entanto, não está feliz sem o irmão, Fester, que não vê há anos. A vilã Abigail Craven (Elizabeth Wilson) vê nessa situação uma oportunidade de dar um golpe na Família Addams e roubar sua fortuna, ao fazer seu filho, Gordon (Christopher Lloyd), se passar pelo irmão perdido de Gomez.

Operação Cupido

–

Protagonista de Meninas Malvadas e Sexta-feira Muito Louca, Lindsay Lohan estreou no cinema como as gêmeas Annie e Haley no remake de 1998 de Operação Cupido. Separadas quando bebês, as irmãs cresceram sem saber da existência uma da outra, uma na Califórnia, com o pai, outra em Londres, com a mãe. Perto de completarem 12 anos, no entanto, elas são enviadas para o mesmo acampamento de verão e, uma vez reunidas, trocam de lugar para tentar fazer seus pais se reconciliarem.