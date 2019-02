Despedida de Monica Iozzi do ‘Vídeo Show’ tem lágrimas e karaokê

1. Maíra Charken se junta a Otaviano Costa na bancada do Vídeo Show zoom_out_map 1 /9 Maíra Charken se junta a Otaviano Costa na bancada do Vídeo Show (Divulgação/TV Globo) Maíra Charken se junta a Otaviano Costa na bancada do Vídeo Show

2. Monica Iozzi e Otaviano Costa cantam na despedida da apresentadora do Vídeo Show zoom_out_map 2 /9 Monica Iozzi e Otaviano Costa cantam na despedida da apresentadora do Vídeo Show (Reprodução/Twitter) Monica Iozzi e Otaviano Costa cantam na despedida da apresentadora do Vídeo Show

3. Monica Iozzi chora na despedida do Vídeo Show zoom_out_map 3 /9 Monica Iozzi chora na despedida do Vídeo Show (Reprodução/Twitter) Monica Iozzi chora na despedida do Vídeo Show

4. Joelma com Mônica Iozzi e Otaviano Costa, no Vídeo Show zoom_out_map 4 /9 Joelma com Mônica Iozzi e Otaviano Costa, no Vídeo Show (Artur Meninea/TV Globo) Joelma com Mônica Iozzi e Otaviano Costa, no Vídeo Show

5. Joelma com Mônica Iozzi e Otaviano Costa, no Vídeo Show zoom_out_map 5 /9 Joelma com Mônica Iozzi e Otaviano Costa, no Vídeo Show (Artur Meninea/TV Globo) Joelma com Mônica Iozzi e Otaviano Costa, no Vídeo Show

6. Monica Iozzi faz cosplay de Camila Rodrigues no Vídeo Show zoom_out_map 6 /9 Monica Iozzi faz cosplay de Camila Rodrigues no Vídeo Show (Reprodução/VEJA) Monica Iozzi faz cosplay de Camila Rodrigues no Vídeo Show

7. Zeca Camargo se veste de palhaço no Vídeo Show zoom_out_map 7 /9 Zeca Camargo se veste de palhaço no Vídeo Show (Reprodução/TV Globo/VEJA) Zeca Camargo se veste de palhaço no Vídeo Show

8. Miguel Falabella no Vídeo Show zoom_out_map 8 /9 Miguel Falabella no Vídeo Show (Reprodução/VEJA) Miguel Falabella no Vídeo Show

9. Cissa Guimarães, Miguel Falabella e Renata Ceribelli no Vídeo Show zoom_out_map 9/9 Cissa Guimarães, Miguel Falabella e Renata Ceribelli no Vídeo Show (Divulgação/VEJA) Cissa Guimarães, Miguel Falabella e Renata Ceribelli no Vídeo Show

Depois de meses ensaiando a despedida do Vídeo Show, Monica Iozzi finalmente fez sua última aparição no programa, nesta sexta-feira. A apresentadora, que comanda a atração da Globo desde abril do ano passado ao lado de Otaviano Costa, não segurou as lágrimas ao ver uma retrospectiva sua preparada pela produção. “Eu amo o Vídeo Show. A gente faz uma coisa leve para entreter, divertir, distrair. É isso o que a gente faz. A gente pega o conteúdo da Globo e brinca”, disse Monica.

Leia também:

Romance na Sapucaí: Monica Iozzi e Klebber Toledo trocam beijos em camarote

Monica Iozzi é alvo do ‘Pânico’ após criticar panicats

‘Vídeo Show’ põe ‘Os Dez Mandamentos’ na tela da Globo

Ela e Otaviano também fizeram um dueto, cantando Encontros e Despedidas, de Maria Rita, ao som de um piano. Monica explicou que está deixando o comando do Vídeo Show para se dedicar à atuação. “Eu estou saindo porque eu quero voltar a trabalhar como atriz. E trabalhar como atriz e fazer programa diário não dá. Daqui a pouco eu volto, mas como atriz. Eu adoro fazer esse programa, eu adoro as pessoas, de verdade, a gente tem uma equipe maravilhosa”.

Monica e Otaviano agradaram na bancada do programa, que passou a ser apresentado ao vivo em abril de 2015. Ota, como é chamado no ar, anunciou que na segunda-feira a atração será comandada por ele e pelo ator Joaquim Lopes, que trabalha no Vídeo Show como repórter.

1. Susana Vieira zoom_out_map 1 /5 (TV Globo/Divulgação/VEJA)

Para a estreia, no dia 18 de novembro de 2013, o Vídeo Show recomeçou com uma convidada de peso. Susana Vieira, a atriz que dispensa a modéstia, revirou seu baú de novelas. O nome do folhetim estava sempre vinculado a objetos que ela tinha de adivinhar com os olhos vendados. Ao receber um bambolê, ela e Zeca Camargo tiveram de rebolar - literalmente.

2. Flávia Alessandra zoom_out_map 2 /5 (Reprodução/TV Globo/VEJA)

Zeca Camargo decidiu que Flávia Alessandra já poderia comemorar seu aniversário de 40 anos. Detalhe: era novembro e a atriz só faz aniversário em junho. Tinha, portanto, 39 anos, e ficou revoltada com a festa adiantada. No palco, entraram o bolo, a filha mais velha, parentes, e até o marido Otaviano Costa cantando Você, de Tim Mais. E ela, estática o tempo todo, com cara de indignada - nos bastidores, dizem, ela ficou mesmo. No ar, ela só repetia: "É 39, gente, 39!".

3. Fernanda Souza zoom_out_map 3 /5 (Reprodução/ Youtube/VEJA)

O Vídeo Show levou a vencedora do Dança dos Famosos para uma aula de dança no palco. Seu par: Zeca Camargo. Tudo ia bem, até que Fernanda Souza pensou que estava de volta ao quadro do Domingão do Faustão e arriscou um pequeno malabarismo. Ao dar um pulo apoiada no apresentador, os dois foram ao chão. "Ela não me avisou", gritou Zeca, ainda atônito. "Eu só ia fazer uma perninha para cima, e quando vi, estava dando um pulo", justificou ela, constrangida.

4. Fábio Porchat zoom_out_map 4 /5 (Reprodução/TV Globo/VEJA)

Fábio Porchat e Zeca Camargo já passaram, em momentos diferentes, pelo Medida Certa do Fantástico. Para lembrar a forma mais redonda de antigamente, o apresentador propôs uma competição. Os dois vestiram macacões largos e tinham de colocar 40 balões dentro deles. Vencia quem terminasse primeiro a brincadeira inventada o na época do Xou da Xuxa.

5. Emilio Orciollo Netto zoom_out_map 5/5 (Reprodução/TV Globo/VEJA)

O Vídeo Show inventou a calçada da lama, mas Zeca Camargo jurou que não jogaria o convidado Emilio Orciollo Netto. Em um bizarro jogo de pega-pega, portanto, o escolhido foi o assistente de palco chamado de Walcyr, que caiu de cara. Mas, já na hora do tchau, o ator se desequilibrou e caiu também na lama, puxando o apresentador em seguida.

1. Tássia Camargo zoom_out_map 1 /10 (Reprodução/VEJA)

Aos 22 anos, Tássia Camargo foi a primeira apresentadora do Vídeo Show, que estreou na Rede Globo em março de 1983. A atriz ainda despontou na emissora ao integrar o elenco de novelas como O Salvador da Pátria (1989), Tieta (1989) e O Cravo e a Rosa (2000). Afastada da TV, Tássia virou professora de interpretação.

2. Patrícia Pillar zoom_out_map 2 /10 (Reprodução/VEJA)

A atriz Patricia Pillar passou pela bancada do Vídeo Show logo no início de sua carreira na Rede Globo, em 1986. Na emissora, ela ainda participou de novelas como Roque Santeiro (1985), Sinhá Moça (2006) e A Favorita (2009) e, mais recentemente, da minissérie O Rebu (2014).

3. Marcelo Tas zoom_out_map 3 /10 (Reprodução/VEJA)

Entre abril e agosto de 1987, Marcelo Tas assumiu a apresentação do Vídeo Show ao lado de Miguel Falabella. Na atração, ele interpretava o personagem Cabeça Branca.

4. Miguel Falabella zoom_out_map 4 /10 (Reprodução/VEJA)

O ator Miguel Falabella assumiu o comando do Video Show em agosto de 1987, onde permaneceu até 2001. Ele retorna em 2015 para a produção de matérias que irão resgatar arquivos e mostrar os bastidores das produções do canal.

5. Cissa Guimarães zoom_out_map 5 /10 (Divulgação/TV Globo/VEJA)

Entre 1986 a 2001, a atriz Cissa Guimarães conciliou a participação em novelas com a apresentação e reportagens no Vídeo Show. Em 2015, ela retorna ao programa junto com Miguel Falabella.

6. Márcio Garcia zoom_out_map 6 /10 (Divulgação/TV Globo/VEJA)

O ator e apresentador Marcio Garcia esteve à frente do Vídeo Show entre 1997 e 1999, quando deixou a atração para comandar o programa Gente Inocente, exibido pela Rede Globo até agosto de 2002.

7. André Marques zoom_out_map 7 /10 (Divulgação/TV Globo/VEJA)

O ator André Marques, que atingiu fama ao interpretar Mocotó em Malhação, em 1995, integrou a equipe do Video Show em 2001 como substituto de Miguel Fallabela, e permaneceu até setembro de 2013, quando saiu para dar lugar a Zeca Camargo. No início de novembro, Marques substituiu Ana Maria Braga por alguns dias no Mais Você, por conta de uma viagem a apresentadora à Disney.

8. Angélica zoom_out_map 8 /10 (Divulgação/TV Globo/VEJA)

Em 2001, Angélica deixou de ser apresentadora infantil para assumir o quadro Video Game, do Video Show, onde permaneceu até 2011. Na atração, celebridades testam seus conhecimentos televisivos em uma competição, com participação de plateia. Atualmente, é apresentadora do programa de entrevistas, Estrelas, exibido aos sábados na Globo.

9. Luigi Baricelli zoom_out_map 9 /10 (Divulgação / TV Globo/VEJA)

Além de atuar em novelas da Rede Globo, como Laços de Família (2000), Alma Gêmea (2005) e Insensato Coração (2011), o ator Luigi Baricelli também trabalhou como apresentador do Vídeo Show entre 2009 e 2010.

10. Ana Furtado zoom_out_map 10/10 (Divulgação/TV Globo/VEJA)

Em julho de 2002, o Video Show passou por uma reformulação e reuniu novos repórteres, entre eles Ana Furtado, Bruno de Luca e Renata Simões. De 2011 a 2013, Ana e André Marques assumiram o comando do programa. Atualmente, participa do Encontro com Fátima Bernardes, no qual já substituiu a apresentadora original em suas férias.

(Da redação)