Depois de fim do casamento, Luciana Gimenez faz curso no Vale do Silício

Luciana Gimenez viajou junto com o filho mais novo, Lorenzo Gabriel, na madrugada desta sexta-feira para os Estados Unidos, onde fará um curso de uma semana para empresários. Na quarta-feira, a apresentadora havia postado um vídeo na ferramenta stories do Instagram em que dizia que estava solteira, confirmando o fim do seu casamento com o sócio da RedeTv! Marcelo de Carvalho.

De acordo com a assessoria da apresentadora, Luciana fará um curso imersivo no Vale do Silício, na Califórnia, que examina como as principais tecnologias convergentes moldarão nosso futuro e explora a liderança ética em um mundo de mudanças rápidas. Antes disso, ela ainda passará em Nova York.

A viagem, que já estava agendada há cerca de seis meses, não alterará a exibição dos programas de Luciana na RedeTv!. A assessoria da emissora confirmou que episódios para as próximas duas semanas já foram gravados e a apresentadora voltará à rotina normal no canal, depois que chegar ao Brasil.

Luciana e Marcelo de Carvalho se casaram em 2006 e em 2010 a apresentadora anunciou a gravidez do seu primeiro filho com o empresário, o Lorenzo. Luciana ainda possui um filho mais velho, o Lucas, fruto da relação com o cantor americano, Mick Jagger.