Depois de dois meses na cadeia, Dado Dolabella posta foto com filha

Depois de dois meses preso, Dado Dolabella comemorou a volta para casa com uma foto ao lado da filha, no Instagram. “Papai está mais forte que nunca!” afirmou ele, na legenda. O ator foi detido em fevereiro deste ano por não pagar a pensão alimentícia do filho Eduardo, de 7 anos. Além do garoto, fruto de seu relacionamento com Fabiana Vasconcelos, Dado tem outros dois filhos: João Valentim, 7, e Ana Flor, 4, que posa com ele na foto.

“Tão bom estar de volta. Meu amor por vocês só aumentou”, escreveu o artista na legenda da publicação, em relação aos filhos. “Quero agradecer também toda a energia boa que vocês me passaram! Por isso nunca me sinto sozinho! Amo vocês!”

Ele aproveitou a oportunidade para agradecer também à mãe, Pepita Rodrigues, pelo apoio. Enquanto o filho esteve preso, ela chegou a doar uma geladeira ao distrito prisional, para ajudá-lo a se manter na dieta vegana.

Dolabella foi solto na última sexta-feira, 6 de abril, após cumprir o prazo de sessenta dias na prisão pelos quase 200.000 reais que devia em pensão. Sua liberdade, no entanto, pode durar pouco tempo. A Justiça carioca emitiu mandado de prisão referente a outro processo envolvendo o ator. Ele é acusado de dano e injúria pela modelo Viviane Sarahyba, sua ex-esposa e mãe de João Valentim.