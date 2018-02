Depois de coaching polêmico, Laura vai procurar terapeuta

O criticado “tratamento” — como o chama a mocinha da trama, Clara (Bianca Bin) — de Laura (Bella Piero), uma garota que foi abusada na infância, por uma coach que faz hipnose, a advogada Adriana (Julia Dalavia), transformou O Outro Lado do Paraíso em alvo de crítica de profissionais da saúde e até mesmo de outros coachs. Mas ele não terá continuidade.

De acordo com a assessoria de imprensa da Globo, a novela de Walcyr Carrasco — aluno de mais de um curso de coaching no Instituto Brasileiro de Coaching (IBC), empresa que pagou por um merchandising no folhetim — está entrando em uma nova fase e, nessa etapa, “a personagem buscará outros tipos de apoio, inclusive o de um terapeuta”.

Com isso, o coaching será realocado: passará de um “tratamento” para o trauma psíquico de Laura, violentada pelo padrasto, para uma espécie de triagem, pela qual a personagem será encaminhada a um profissional competente em lidar com uma dor psíquica profunda como a dela.

Um acerto da novela, que também fez bem ao apenas insinuar — e não mostrar — o abuso de Laura pelo delegado corrupto Vinícius (Flavio Tolezani), lembrado por ela em uma sessão de hipnose no capítulo desta quinta-feira.