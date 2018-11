Demi Moore namora uma mulher há dois anos, diz site

Após três casamentos — com os atores Ashton Kutcher e Bruce Willis e o cantor Freddy Moore —, a atriz Demi Moore, 56 anos, agora namora a estilista Masha Mandzuka, 43. É o que garante o site de celebridades americano RadarOnline, que falou com diversas pessoas próximas ao casal.

De acordo com o site, as duas estão juntas há dois anos, e se mostram íntimas perto de amigos. “Elas andam de mãos dadas e Demi é como uma segunda mãe para a filhinha de Masha”, diz a fonte.

Em setembro deste ano, a duas foram fotografadas por paparazzi em Venice Beach, na Califórnia, juntamente com a criança. Desde 2016, Demi aparece em algumas poucas publicações nas redes sociais de Masha. No ano passado, ela homenageou a atriz publicando uma foto de Demi ao lado de sua filha, ambas de coroas, com a legenda: “Feliz aniversário da minha princesa para a sua rainha”.