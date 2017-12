De olho no Oscar, produtor representa o Brasil no Globo de Ouro

Um dos indicados às principais categorias do Globo de Ouro, anunciados nesta segunda-feira de manhã, tem grande participação de um brasileiro. O produtor Rodrigo Teixeira e sua RT Features estão por trás do elogiado Me Chame pelo Seu Nome, de Luca Guadagnino, que concorre nas categorias Melhor Filme – Drama, ator (Timothée Chalamet) e ator coadjuvante (Amrmie Hammer).

“Concorrer ao Globo de Ouro é o ponto alto da minha carreira”, disse por mensagem de texto, direto de Nova York, onde soube da indicação. “Fico feliz de ser um produtor brasileiro ao lado dos grandes nomes do cinema mundial e sinto que estou representando o meu país”. De fato, caso a produção vença na categoria principal, Teixeira será uma das pessoas a subir ao palco.

Baseado em livro de Andre Aciman, a história gira em torno do despertar da sexualidade de um adolescente durante as férias de verão. quando conhece um colega de seu pai. Depois de vencer o Gotham Independent Film Award em novembro, é também uma grande aposta para o Oscar. “Tenho muito orgulho do filme que fizemos, que está me levando a lugares que eu não poderia imaginar”, completa o produtor.