De ‘coração partido’, pai de Kate Spade morre aos 89 anos

O pai da estilista Kate Spade morreu apenas duas semanas após o suicídio de sua filha. Earl F. Brosnahan Jr., de 89 anos, estava com a saúde frágil e, como disse a família em nota, se sentia de “coração partido com a morte recente de sua amada filha”. Conhecido pelos amigos como Frank, ele morreu na noite de quarta-feira em Kansas City, no Missouri, um dia antes do funeral da estilista, que aconteceu nesta quinta. A família não especificou a causa da morte.

Kate Spade, de 55 anos, uma de seus seis filhos, foi encontrada em seu apartamento em Nova York no dia 5 de junho. O marido de Kate, Andy, com quem ela criou um império de acessórios com a popularidade de suas bolsas, disse que sua mulher sofria de depressão e ansiedade há mais de 15 anos, mas que não havia nenhum indicativo de que tiraria a própria vida.

Brosnahan trabalhava no negócio de construção de sua família. Ele deixa sua mulher Sandy, cinco filhos e oito netos.

Se você precisa de apoio emocional, entre em contato com o serviço gratuito de prevenção do suicídio CVV, o Centro de Valorização da Vida, através do telefone 188 ou do site www.cvv.org.br.