De biquíni rosa, Reese Witherspoon confirma ‘Legalmente Loira 3’

Apenas alguns dias depois de surgirem rumores de que Reese Witherspoon estaria negociando com produtores de Hollywood a sua volta à franquia Legalmente Loira, a atriz confirmou a notícia em grande estilo. De biquíni e óculos de sol rosas (a cor favorita da protagonista Elle Woods), Reese postou um vídeo em seu Instagram em que aparece ainda com uma bóia na piscina onde pega um bronzeado. Na legenda, escreveu: ‘É verdade… #LegalmenteLoira3“.

Depois do primeiro filme da franquia, lançado em 2001, em que a patricinha Elle deixa a sua irmandade para estudar Direito, Legalmente Loira 2, de 2003, acompanha a entrada da protagonista no mercado de trabalho em Washington, onde teve que batalhar para conseguir a aprovação de um projeto de lei pelo fim do teste de produtos em animais.

Ainda não se sabe o enredo do terceiro filme, mas com certeza a loira, subestimada por seu estilo vaidoso e cor de rosa, vai ter de provar mais uma vez a sua força. De acordo com a revista americana The Hollywood Reporter, as roteiristas Kristen Smith e Karen McCullah e o produtor Marc Platt também voltam para o novo longa.