Dark

Temporadas: 2

Na pequena cidade de Winden, na Alemanha de 2019, duas crianças desaparecem nas proximidades de uma caverna. O sumiço misterioso revela uma trama complexa envolvendo três gerações, um acidente nuclear e viagens no tempo.

Como a viagem do tempo é mostrada

A série se desdobra simultaneamente em três linhas temporais — 1953, 1986 e 2019 — completando ciclos de 33 anos. Assim como outros clássicos da ficção científica, Dark toma emprestado um conceito da física — o chamado “buraco de minhoca”, espécie de “atalho” hipotético entre diferentes épocas. Na série, esse atalho assume a forma de um túnel que liga as distintas fases da trama. Na Winden de 2019, por exemplo, a fenda temporal fica no interior de uma caverna.

El Ministerio del Tiempo

Temporadas: 3

Maior segredo da Espanha, o Ministério do Tempo recruta figuras de diferentes épocas para garantir que a ordem temporal seja mantida. Na produção espanhola, um soldado do século XVI, uma universitária do século XIX e um paramédico do século XXI se unem para impedir que viajantes clandestinos alterem o curso da história.

Como a viagem do tempo é mostrada

Nos subsolos da Espanha, uma rede de portas secretas liga diferentes épocas. Cada uma delas é uma passagem para um período diferente. Há ainda passagens clandestinas, usadas por viajantes que buscam alterar os acontecimentos em benefício próprio.

Dirk Gently’s Holistic Detective Agency

Temporadas: 2

Um jovem leva uma vida normal até que um assassinato muda a sua rotina. O acontecimento o faz conhecer Dirk Gently, um detetive que busca a solução de mistérios nas conexões do universo, por acreditar que tudo está conectado. A série mistura comédia e sci-fy, dando um tom cômico a assassinatos e viagens no tempo.

Como a viagem do tempo é mostrada

A série se vale do recurso mais corriqueiro nesse tipo de ficção: máquinas do tempo são responsáveis pelas viagens dos personagens. As investigações iluminam casos estranhos ligados a essas viagens temporais. No cardápio, há ainda trocas de corpos e a história de um morto que pagou pela investigação de seu próprio assassinato antes que ele acontecesse.

Travelers

Temporadas: 3

Em um futuro distante, a existência da raça humana está em risco por causa das ações das próprias pessoas. Por meio da tecnologia, alguns poucos sobreviventes são enviados ao passado para tentar alterar os acontecimentos e assegurar o futuro da espécie.

Como a viagem do tempo é mostrada

Uma tecnologia desenvolvida no futuro mapeia todos os acontecimentos da história e permite que humanos projetem sua consciência no corpo de alguém de outra época no momento da morte dessas pessoas. Os viajantes assumem o corpo e a vida dos hospedeiros enquanto buscam cumprir sua missão no passado.

Outlander

Temporadas: 4

Baseada nos livros de Diana Gabaldon, a série acompanha Claire Randall (Caitriona Balfe), uma enfermeira da II Guerra que acidentalmente vai parar em 1743. No passado, ela é obrigada a se casar, mas se apaixona por outro, vivendo um romance proibido com um homem de outra época.

Como a viagem do tempo é mostrada

Um portal ligado a pedras místicas na Escócia e uma aparente propensão genética da heroína permite a travessia. Mas se você é daqueles que gosta de ficção científica e teorias complexas, Outlander não é para você. Apesar de a viagem no tempo ser indispensável para que a trama exista, ela não é o centro da história — um novelão romântico com pinceladas de misticismo.